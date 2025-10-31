Названо условие для возвращения Никиты Преснякова в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что решившему вернуться в Россию внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову придется отслужить в армии. Его слова приводят «Страсти».

«Первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, — это призвать его в армию. Сейчас многие артисты идут», — отметил Бородин.

По мнению общественника, только в этом случае вернувшийся из США музыкант сможет снова работать в России. Руководитель ФПБК предположил, что Пресняков передумает возвращаться на Родину, узнав о таком условии.

Российский певец и композитор Владимир Пресняков на Юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил о том, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США, пишет ТАСС.

Певец отметил, что он не столько уговаривает сына, сколько ему нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет вернуться домой. Пресняков-старший же очень ждет его приезда.

«У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом», — добавил артист.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он также сменил свой сценический псевдоним на Nick Pres.

Продюсер Сергей Лавров посоветовал Никите Преснякову сотрудничество с Максом Фадеевым и Виктором Дробышем. Об этом сообщает «Абзац».

Владимир Пресняков заявил, что в скором времени его сын вернется из США, где с нуля пытался построить карьеру. По мнению Лаврова, творчество Никиты было неинтересно зарубежной публике — на его концерты приходили только россияне.

«Он хотел прославиться на чужбине, но ты всегда пригождаешься там, где родился. Никита Пресняков пытался что-то делать со своей группой в клубах, но приходила только русскоязычная публика», — высказался продюсер.

Сергей считает: если Никита хочет построить карьеру в России, то ему необходимо сотрудничество с Фадеевым или Дробышем. Также он посоветовал Преснякову отказаться от песен на английском — отечественная публика признает хиты на родном языке.

«Проблема Никиты в том, что у него некоммерческая музыка. Если бы он отдался продюсеру – Максиму Фадееву или Виктору Дробышу, карьера пошла бы в гору», — резюмировал Лавров.

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около десяти лет. Летом стало известно, что супруги развелись. Якобы у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Ходят слухи, что брак сгубил побег пары в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. В итоге Краснова вернулась в Москву к родителям, а Пресняков остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Никита интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

А вот отец Никиты, певец Владимир Пресняков, охотно высказался о разводе первенца. По словам артиста, наследник гораздо лучше преодолел бракоразводный процесс, чем он в свое время. Однако, отметил Владимир, он все равно старается поддерживать сына.

"Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером. Мы на связи. У него прошел период развода и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи. Я горжусь им, потому что он добрый, очень талантливый и классный. В дела Никиты и его бывшей жены я не лезу. Это приводит к плохому", - высказался Владимир Пресняков в беседе с Woman.ru.

Никита Пресняков и Алена Краснова не так давно сообщили о разводе. Предполагается, что инициатива исходила от Красновой.

Несколько лет назад материальное положение Никиты, сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, было надежным и имело перспективы. Никита играл в театре, был участником музыкальной группы. Звездная бабушка всегда поддерживала внука, пишут 7days.

Но после того, как Алла Борисовна эмигрировала из России сначала в Израиль, затем на Кипр, а ее внук перебрался в США, гд начал новую жизнь, ситуация изменилась. Фолловеры считают, что Алена не выдержала жизни в новых обстоятельствах и предпочла вернуться в Россию.

Краснова сейчас активно демонстрирует в соцсетях новую жизнь: она публикует фото с дорогими подарками, букетами, и намекает на наличие состоятельного поклонника.

После развода с Алёной Красновой Никита Пресняков активно привыкает к холостяцкой жизни. Внук Аллы Пугачевой посвящает свободное время музыке, фестивалям и походам в караоке-бары, а дома наслаждается комфортом собственного «умного» жилья.

Никита продемонстрировал поклонникам свой дом с голосовым помощником и системой светомузыки. Артист с юмором показал, как управляет освещением: сначала включил приветственный свет, а затем переключил на вечерний с холодными неоновыми оттенками.

«Могу еще показать, какой я световой задрот!» — отметил Пресняков.

