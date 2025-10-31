Хирург раскрыл правду о пластике Алены Водонаевой

Пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл правду о коррекции внешности российской телеведущей Алены Водонаевой. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

В первую очередь специалист объяснил впалые щеки 43-летней звезды похудением и филлерами. Однако, несмотря на изменения в весе, эксперт подчеркнул, что Водонаева выглядит хорошо. При этом Свиридов перечислил возможные виды вмешательств, к которым прибегала знаменитость.

«У нее идеально подсушенное тело. У Алены также достаточно аппетитная грудь. Как правило, у таких худых женщин ее не бывает, да и после родов форма теряется. А мы знаем, что у Алены есть сын. Поэтому, не исключено, что ей были установлены имплантаты, возможно даже с подтяжкой. Вероятно, также Водонаева в свое время выполнила липосакцию в области талии и бедер, а также блефаропластику, так как со временем веки становятся проблемной зоной каждого человека», — высказался врач.

Ранее в октябре Алена Водонаева показала свои фото из нулевых с фразой «время уникальных женщин». Знаменитость поделилась снимками, на которых в том числе позировала в брюках с чрезмерно заниженной талией.