Выяснилось, почему Макаревич* решил заработать на изображениях мужчин с оружием

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассмотрел изображения певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) и назвал их «рисунками на уровне детского сада». Мнение специалиста узнало издание «Абзац».

Речь идет об изображениях мужчин с пистолетами. Певец оценил каждую работу в 1,5 тыс. шекелей (примерно 37 тыс. рублей).

Денисов-Мельников заявил, что «творчество отображает творца». Он объяснил, что «пуля и убийство – это образ насильственного проникновения в тело другого человека».

«Такие рисунки характерны для людей с нестабильной психикой», - заключил психолог.

Он считает, что если певцу удастся сбыть рисунки, то он умеет убеждать.

Ранее певица Вика Цыганова возмутилась, что лидер «Машины времени» получает в России пенсию 90 тыс. рублей. Певцу начисляют надбавку «За заслуги перед Отечеством», что, по ее мнению, выглядит как анекдот.