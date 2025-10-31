Продюсер дал совет решившему вернуться в Россию внуку Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров дал совет внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, который собирается вернуться в Россию из США. Его цитирует «Абзац».

Лавров отметил, что попытка Преснякова построить карьеру в США оказалась неудачной, поскольку человек «всегда пригождается там, где родился». Он подчеркнул, что после возвращения в Россию музыканту стоит уйти от исполнения песен на английском языке, а также обратиться к опытному продюсеру.

«Проблема Никиты в том, что у него некоммерческая музыка. Если бы он отдался продюсеру — Максиму Фадееву или Виктору Дробышу, карьера пошла бы в гору», — считает Лавров.

Ранее российский певец и композитор Владимир Пресняков на Юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что сыну нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет приехать домой.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он также сменил свой сценический псевдоним на Nick Pres.