Волочкова и Джигурда отправятся в рехаб под руководством нарколога

Балерина Анастасия Волочкова, шоумен Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская и другие звезды примут участие в реалити-шоу «Звезды под капельницей». Телеканал «Пятница!» готовит к выходу масштабный социальный эксперимент. Премьера проекта, в котором российские селебрити будут бороться со своими зависимостями в условиях стационара, состоится 14 ноября. Об этом сообщили сайту «Страсти» в пресс-службе канала.

© Passion.ru

В звездный реабилитационный центр отправятся балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, телеведущая Маша Малиновская, а также блогер Рома Желудь и актриса Евгения Осипова, которую в СМИ часто называют «дояркой из Хацапетовки». Кроме них, в проекте участвуют рэп-исполнительница Хофманнита и блогеры Диана Астер и ГАБАР.

Куратором болезненного процесса реабилитации выступит один из самых опытных наркологов России Василий Шуров. Под его руководством и наблюдением команды врачей участники пройдут интенсивный курс лечения.

Как признался Рома Желудь, несмотря на поддержку семьи, начало эксперимента далось ему нелегко.

«Когда забрали телефоны — меня охватил ужас. Было желание поскорее сбежать», — поделился блогер.

Однако он настроен пройти программу до конца и считает, что этот опыт поможет многим зрителям.

Никита Джигурда отметил социальную значимость шоу.

«Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно», – считает шоумен.

Реалити-шоу «Звезды под капельницей» будет выходить на канале «Пятница!» с 14 ноября по пятницам в 21:30.