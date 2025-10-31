Басиста Limp Bizkit нашли мертвым в ванной в луже крови

Появились шокирующие подробности смерти 48-летнего басиста культовой американской ню-метал-группы Limp Bizkit Сэма Риверса.

Он скончался 18 октября. Как сообщает TMZ, музыканта нашли мертвым в ванной комнате в его доме, вокруг было много крови. Он лежал лицом вниз.

Как уточняется, в службу спасения поступил звонок от женщины по имени Кили, которая заявила, что обнаружила тело Сэма. Ей посоветовали попытаться провести реанимационные мероприятия, но они не помогли.

Когда спасатели прибыли на место, им оставалось только зафиксировать смерть.

У Риверса был порез над глазом - возможно, от падения на унитаз. В отчете уточняется, что лицо и шея музыканта были темно-синими, а остальное тело - красным, что наблюдается при тромбоэмболии легочной артерии.

Причина смерти между тем пока неизвестна.

Риверс вместе с вокалистом Фредом Дерстом основали Limp Bizkit в 1995 году.