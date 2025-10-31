Представлявшая ранее РФ на Евровидении украинская певица высказалась о языковой вражде

Известная украинская певица Анастасия Приходько считает, что разжигание ненависти на фоне языкового конфликта могут привести к гражданской войне. Одним из ярких примеров она приводит высказывание блогера Елены Мандзюк, которая в социальных сетях заявила, что её дети «могут избить ребёнка», если тот говорит по-русски.

Приходько заявила, что её крайне беспокоит эта ситуация.

«Мне не нравится эта история, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего», – поделилась своим мнением певица.

По её словам, её собственные дети говорят на русском языке, и она не видит в этом ничего страшного.

Анастасия Приходько известна широкому кругу зрителей как победительница шоу «Фабрика звёзд», а также за своё участие в конкурсе «Евровидение» в 2009 году, где она представляла Россию. После 2014 года певица начала открыто поддерживать ВСУ, а позднее сделала громкое заявление, пожелав России «развалиться».