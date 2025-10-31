Якубович будет вести новую телевикторину

Легендарный телеведущий Леонид Якубович будет вести новую викторину на СТС. Называется она "Усатые факты".

В шоу три звездные пары будут угадывать, где правда, а где - ложь.

"На мой взгляд, "Усатые факты" позволят участникам и зрителям в легкой развлекательной форме разобраться в любопытных фактах о пространстве, в котором мы живем. Ведь сейчас в интернете довольно много разной информации и порой сложно отличить, где правда, а где ложь", - говорит Леонид Аркадьевич, отметивший минувшим летом 80-летие.

Параллельно Якубович продолжит вести культовое "Поле чудес".