Бывшая теща Игоря Николаева «заказала» Юлию Проскурякову

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова не обращает внимание на хейт в социальных сетях. При этом критикуют жену музыканта не только обычные пользователи, но и нанятые его бывшей тещей люди, передает Telegram-канал Свита Короля.

Подруга Проскуряковой рассказала, что та уже привыкла к едким комментариям в Сети. Юлия благодарна тем, кто ее поддерживает, и пропускает мимо глаз и ушей едкие замечания.

Также, по словам подруги Проскуряковой, жене музыканта не дает покоя его бывшая теща. Женщина якобы нанимает людей, чтобы испортить жизнь Юлии.

«Критикуют Юлечку жалкие женщины, которых никто не любит. Они считают, что были бы лучшими женами, но ведь Игорь Юрьевич выбрал Юлю и любит ее. А еще его бывшая теща никак не уймется, нанимает людей, которые в соцсетях гадкие комментарии пишут. Но Юля – умная женщина, плевать на эту критику хотела», — заявила собеседница журналистов.

Ранее коллега Николаева рассказала, как Проскурякова унизила супруга. По ее словам, супруга музыканта попросила помощи у подписчиков вместо того, чтобы обратиться непосредственно к Игорю.