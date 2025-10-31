Гене из «Универа» грозит ампутация: как сейчас выглядит актер Андрей Свиридов

Известному актеру Андрею Свиридову грозит ампутация. Как сообщает Telegram-канал Mash, Гена из «Универа» уже несколько лет страдает тяжелой формой диабета. Проблемы со здоровьем у артиста начались несколько лет назад после перелома большого пальца ноги. Из-за высокого уровня сахара рана плохо заживала и развилась инфекция. Несмотря на то, что врачи ампутировали палец, воспаление дошло до кости. Сейчас у Свиридова «диабетическая стопа»: конечность артиста покрыта язвами, которые почти не заживают. Если ситуацию не получится исправить в ближайшее время, то артисту могут частично ампутировать ногу.

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в белорусском городе Могилеве. В прошлом артист серьезно занимался баскетболом, выигрывал чемпионаты СССР и Европы среди молодежи. Спортивная карьера Свиридова оборвалась в США, куда он переехал выступать за Университет Джорджа Вашингтона. В 25 лет Андрей получил серьезную травму и больше не мог играть в баскетбол. Бывший спортсмен прошел обучение в актерской школе «Беверли Хиллз Плейхаус» в Лос-Анджелесе и устроился охранником на студию Disney.

Поворотным моментом для начинающего актера стала встреча с Андреем Краско, который предложил ему роль в картине «Неваляшка». Затем Свиридов стал появляться в культовых российских телесериалах «Не родись красивой», «Солдаты», «Универ». Сейчас фильмография артиста насчитывает более 90 кино- и телепроектов.

Кадры из жизни Андрея Свиридова — в галерее «Рамблера».