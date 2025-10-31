Внука Пугачевой могут призвать в армию после возвращения в Россию

Певец Владимир Пресняков рассказал, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию. Внук Аллы Пугачевой уехал из страны еще в 2022 году и с тех пор на родине не появлялся. В разговоре с сайтом «Страсти» глава ФПБК Виталий Бородин озвучил условие, при котором артист сможет вновь работать в Москве и регионах. По его мнению, Никита должен отслужить в армии.

По одной из версий, Пресняков сбежал из страны, узнав, что его могут призвать на службу. Он спонтанно уехал из России и поселился в США. Вскоре после этого к нему перебралась жена Алена Краснова, но долго жить за границей девушка не смогла и в 2025 году вернулась, расставшись с Никитой.

Теперь же и Пресняков задумался о том, чтобы вновь жить в Москве. Однако Виталий Бородин уверен, что просто так вернуться у него не получится. Он отметил, что первым делом Никита обязан отдать долг родине. Впрочем, по мнению Бородина, когда певец об этом узнает, то сразу же передумает приезжать.

«Первое, что он должен сделать — это отдать долг родине. Он должен пойти в армию. Сейчас идет специальная военная операция, и наша армия нуждается в молодых людях. Поэтому первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, — это призвать его в армию. Сейчас многие артисты идут. Органы власти должны уже показать примером, что у нас неприкасаемых нет», — заявил Виталий Бородин.

