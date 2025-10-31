Певица Жасмин поделилась секретами крепкого брака

Российская певица, заслуженная артистка РФ и Дагестана Жасмин (Сара Шор) рассказала, что расстояние и плотный график укрепили ее отношения с супругом. Секретами крепкого брака она поделилась с порталом «Страсти».

48-летняя певица призналась, что внешние обстоятельства, которые могли бы стать испытанием для других пар, наоборот укрепили их с мужем союз, существующий почти 15 лет.

«Конечно, у нас, как и у всех, были свои сложности — жизнь всегда испытывает чувства на прочность. Но нам с самого начала было важно сохранить тепло, доверие и нашу любовь. Плотный график и частая жизнь в разных странах, как ни странно, не ослабили, а только укрепили наши отношения», — рассказала Жасмин.

По ее словам, когда времени действительно мало, начинаешь по-настоящему дорожить каждой минутой с любимым человеком.

30 октября у артистки родился внук. По словам Жасмин, роды у невестки Евы Хачатурян прошли замечательно.