72-летняя Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах

Актриса Елена Проклова призналась, что стала жертвой домогательств со стороны известного человека. Она рассказала об этом случае несколько лет назад. Тогда же заслуженная артистка РСФСР столкнулась с критикой. Ее стали обвинять в хайпе на громкой теме, однако, как впоследствии стало известно, знаменитость преследовала другую цель.

72-летняя актриса в интервью RTVI завила, что не обиделась на обвинения со стороны общественности. По словам Елены, ей достаточно того, что она сама знала, зачем это делала. Проклова, когда раскрыла этот факт своей биографии, хотела предупредить других девушек об опасности.

«Не знаю, может быть, кому-то это помогло, тогда я молодец. Я знаю, зачем я это сказала... Да, наверно большая часть тех, кого спрашивали, как они на это реагировали, говорили, что я на этом пиарилась. Вот это вот все бывает… Я знаю, зачем я это делала, я знала, что никого не оскорбила этим», — заявила Елена.

Ранее сообщалось, что актриса выходит замуж. Прокловой сделал предложение бывший муж.