Самойлова ответила на слухи о том, что развод с Джиганом — это пиар

Модель Оксана Самойлова отрицает, что развод с Джиганом — это часть сценария грядущего реалити о жизни их семьи.

— Нет, это не шоу. Все правда. Знаю, что вы не хотите верить. Но это правда, — цитирует Самойлову Telegram-канал Starhit.

Джиган после появления сообщений о разводе пришел на закрытую премию рестораторов «Плавно» и выступил там с концертом.

Журналистка Ксения Собчак выразила сомнение в том, что между ним и Самойловой действительно произошел разлад. История любви звездной пары, оказавшейся на грани расставания, — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее Самойлова заявила, что у Джигана еще есть возможность попытаться спасти их семью: повзрослеть. По словам модели, она «много лет ждала» каких-либо шагов со стороны артиста, но ситуация так и не изменилась.

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что общество уделяет слишком много времени семейным разборкам между знаменитостями. Таким образом он прокомментировал развод Самойловой и Джигана. По его словам, «всем уже давно пофиг».