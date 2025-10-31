Актеру Андрею Свиридову, известному по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», грозит ампутация стопы. Тяжелое осложнение связано с запущенной формой диабета, пишет Mash.

Проблемы с ногой у Свиридова начались несколько лет назад после перелома пальца. Из-за высокого уровня сахара в крови рана не могла зажить, и в нее попала инфекция. Врачи были вынуждены ампутировать ему большой палец, однако воспаление продолжило распространяться и дошло до кости. Медики диагностировали хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.

Сейчас у 50-летнего артиста развилась «диабетическая стопа». На коже образовались открытые язвы, которые практически не заживают. Такое состояние часто приводит к ампутации.

В настоящее время Андрей Свиридов проходит необходимое обследование. Врачи решают, можно ли спасти ему ногу.