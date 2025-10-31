Shaman выпустил песню о свободе

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) выпустил песню "Белый ветер". Об этом певец сообщил ТАСС.

"Мне кажется, получилось создать песню, которая сразу находит путь к сердцу человека. Композиция "Белый ветер" воплощает в себе силу воли и дух свободы, присущие самосознанию русского человека и нашей большой страны", – рассказал музыкант.

По его словам, на создание песни его вдохновили поклонники. Он отметил, что хотел, с одной стороны, "что-то легкое, воздушное, с летящим вокалом и мощным припевом", а с другой – сохранить авторский стиль, поэтому добавил роковое звучание с фольклорными нотами в голосе.

Впервые песня "Белый ветер" была исполнена на концерте артиста продюсерского центра Shaman Никиты Осина в Москве 16 октября 2025 года.

В августе Дронов выступил перед председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Концерт был посвящен 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского влияния. Певец исполнил песни "Моя Россия", "Встанем" и другие. За свое выступление он получил высокую похвалу от зрителей.