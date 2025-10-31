«Я ухожу!»: Самбурская оказалась в неловком положении на красной дорожке из-за Баскова и Киркорова
Актриса Настасья Самбурская в шутку повздорила с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым, пришедшими на премию «Золотой граммофон» в одинаковых костюмах.
Звезда «Интернов» вышла на красную дорожку вслед за артистами и возмутилась тем, что Басков и Киркоров забрали на себя все внимание журналистов.
Как выяснил Telegram-канал «Звездач», пиджаки от Dolce&Gabbana с золотой вышивкой и белым жабо обошлись Киркорову и Баскову в 773 тысячи рублей каждый.
«Они забрали все внимание! Я ухожу!» — пошутила Самбурская.
При этом Басков, проходя мимо Настасьи, ущипнул ее за ягодицу. Момент попал на видео, так как актриса в этот момент рассказывала журналистам о своем наряде.
«Ой, это харассмент!» - воскликнула Самбурская и демонстративно поднесла руку ко лбу.
Судя по всему, артистка не обиделась на коллегу и восприняла ситуацию с юмором.
Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Басков хочет жениться ради политической карьеры. Однако будущей невесте артиста нужно будет пройти жесткий кастинг у его матери Елены Николаевны.