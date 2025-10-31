Певица Слава порвала на себе платье во время концерта. По словам артистки, все было продуманно заранее. Видео публикует Telegram-канал «Светский хроник».

45-летняя Слава выступила на сцене со своим хитом «Одиночество». К зрителям она вышла в длинном черном платье, но в какой-то момент разорвала его и осталась в белом наряде. Как пояснила певица, это была задумка режиссера. Образ специально создавался из бумажной ткани, которую легко можно повредить.

«Было три варианта. Первый порвался, второй тоже. И у нас остался один вариант. Я очень переживала, чтобы оно не порвалось заранее», - рассказала Слава.

К слову, в этот же день на другой сцене происходил другой перформанс. На премии Жара рэпер Джиган во время своего выступления признался своей жене Оксане Самойловой в любви. Напомним, что супруги сейчас проходят через бракоразводный процесс. Инициатором расставания выступила блогерша, но артист попросил у суда три месяца на примирение.

