45-летняя певица Слава разорвала на себе платье на сцене во время концерта
Певица Слава порвала на себе платье во время концерта. По словам артистки, все было продуманно заранее. Видео публикует Telegram-канал «Светский хроник».
45-летняя Слава выступила на сцене со своим хитом «Одиночество». К зрителям она вышла в длинном черном платье, но в какой-то момент разорвала его и осталась в белом наряде. Как пояснила певица, это была задумка режиссера. Образ специально создавался из бумажной ткани, которую легко можно повредить.
«Было три варианта. Первый порвался, второй тоже. И у нас остался один вариант. Я очень переживала, чтобы оно не порвалось заранее», - рассказала Слава.
К слову, в этот же день на другой сцене происходил другой перформанс. На премии Жара рэпер Джиган во время своего выступления признался своей жене Оксане Самойловой в любви. Напомним, что супруги сейчас проходят через бракоразводный процесс. Инициатором расставания выступила блогерша, но артист попросил у суда три месяца на примирение.
