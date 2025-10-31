Дибров ответил, станет ли он отнимать бизнес у бывшей жены

Дмитрий Дибров сообщил, что не будет отнимать бизнес у бывшей жены Полины. Его слова передает StarHit.

Дмитрий Дибров после развода из-за измены заявил, что намерен защитить репутацию от скандалов. Именно поэтому он подал документы на регистрацию имени как товарного знака.

После заявления телеведущего публика заговорила о судьбе женского клуба Полины, в названии которого присутствует фамилия «Дибров». Однако Дмитрий сообщил, что он не намерен отнимать бизнес у бывшей жены.

«Защищая мое имя, добытое в окопах Сталинграда и в студиях Останкино, я тем самым защищаю это самое внимание от цифровых Чичиковых с их давно уже мертвыми душами. Полина же этой фамилией работает. Она не паразитирует на ней, как инфоглисты, питающиеся соками живых людей», — высказался Дибров.

Телеведущий отметил, что бизнес Полины помогает ей содержать детей. Именно поэтому после получения патента Дибров выдаст экс-супруге необходимые разрешения на использование фамилии в работе.

«Нравится мне ее работа или нет, но благодаря ей моя фамилия кормит моих детей. Поэтому первое, что я сделаю, когда юристы выдадут мне на руки патент на фамилию Дибров, — в свою очередь выдам все необходимые разрешения на использование ее в работе Полины. Заметьте, ключевое слово здесь «работа». В нем все дело», — резюмировал телеведущий.

