Дружба с Техником, ожирение и громкие скандалы: как живет сын Сафронова

Сегодня одному из самых известных сыновей художника Никаса Сафронова, пианисту Луке Затравкину, исполняется 35 лет. В какие скандалы он попадал, и что известно о его жизни, разбиралось издание News.ru.

Что известно о Луке Затравкине

У художника Никаса Сафронова шестеро сыновей, и Лука Затравкин — самый известный из всех детей живописца. Его мать — преподаватель игры на фортепиано, поэтому мальчик начал заниматься музыкой с пяти лет и быстро стал выигрывать в конкурсах пианистов.

Он получил образование в музыкальной школе при Московской консерватории, много гастролировал по миру, получал награды.

Похудел на 150 килограммов

С детства Лука считался вундеркиндом, однако любой стресс старался «заедать». В итоге в 11 лет он весил 110 кг, а к 17 годам вес достиг отметки 158 кг. В какой-то момент пианист стал весить уже критические 286 кг.

В течение последних двух лет Лука Затравкин активно худел, ему удалось сбросить почти 150 килограммов.

«Я со своей стороны никогда не кичился своим внешним видом, что хорошо или плохо выгляжу. Было, как было, и сейчас есть, как есть. Хочу, чтобы понимали: сегодня для меня это не самый важный момент моей жизни. Но я стараюсь похудеть, я меняюсь», — отмечал он.

Застрял в туалете и разбил бассейн

Проблемы с лишним весом стали причиной нескольких неприятных ситуаций, которые привлекли к Луке Затравкину повышенное внимание.

В частности, в 2019 году во время рейса Казань — Москва пианист застрял в туалете. Видео с его попытками освободиться стало достоянием общественности.

«Я замешкался, кнопка находилась сзади. Мне стучали в дверь, потому что нам нужно было готовиться к снижению. Я заволновался и нажал кнопку. Меня немножко присосало. Я начал вырываться. Я даже не мог подумать, как там что работает. Я начал рукой, застряла рука, под животом между стеной. Стены как тиски», — рассказывал Затравкин.

А летом 2020 года Лука разбил бассейн в отеле на турецком курорте Белек. Затравкин отмечал, что просто перепутал бассейны и прыгнул в «мелкий лягушатник», уткнувшись коленями в дно и разбив его. Пианист признавался, что в результате повредил колени, но, как настоящий мужчина, старался в любой ситуации не унывать.

Акция на Пушкинской площади

В 2022 году после решения компании «Макдоналдс» уйти из России Лука Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к входной двери кафе сети на Пушкинской площади.

«Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — заявил Лука.

Так как акция не была согласована, пианист был задержан и доставлен в ближайшее отделение.

Концерт в память о жертве ДТП

В 2016 году Лука Затравкин вновь оказался в центре внимания из-за совершения смертельного ДТП. Он ехал на своем BMW со скоростью 70 км/час и сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на красный свет.

«Когда я увидел ее, то сделал все, чтобы остановиться, но уже не смог. Я выскочил, пытался ее откачать, но чуда не случилось. Конечно, есть свидетели, которые были там с первой минуты и видели все, что там произошло. Но все это никак меня не оправдывает и не уменьшает того горя, которое случилось», — рассказывал он.

Спустя полтора месяца он дал концерт в память о сбитой им женщине в Московском мюзик-холле, в ходе которого исполнил произведения Рахманинова, Шопена и Бетховена.

Дружба с рэпером Техником

Лука Затравкин был близким другом скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника. Он оплатил место на Николо-Архангельском кладбище и фактически организовал похороны, которые вызвали ажиотаж у фанатов артиста.

До этого появилась информация, что деньги на похороны Техника дала журналистка Ксения Собчак, которая взяла интервью у жены рэпера, но Лука опроверг ее, отметив, что обещать помочь и действительно помочь — это разные вещи.

Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. По данным СМИ, на похороны рэпера пришли больше тысячи человек. Они скандировали его имя у храма в Лефортово, где проходило отпевание. Вход на территорию был закрыт из-за большого количества людей.