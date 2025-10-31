72-летняя актриса Елена Проклова получила предложение руки и сердца от бывшего мужа – бизнесмена Андрея Тришина. Звезда пока не ответила согласием и заявила, что «покривляется немного».

О радостном событии Проклова сообщила в интервью RTVI.

Проклова была трижды замужем. От Тришина у актрисы есть дочь. Бывшие супруги продолжили общение после развода, мужчина помогает знаменитости по хозяйству. Проклова поддерживает бывшего супруга и находится рядом, так как сейчас у них сложный период – тяжело уходит из жизни свекр.

«Мне последний муж сделал предложение. Ну что делать вид, что мы живем разными жизнями?! Когда мы все равно живем вместе», - сообщила Проклова.

Звезда считает: невозможно разорвать то, что было по-настоящему. Она говорит, что любить друг друга не одно десятилетие – тяжелый труд, как и жизнь в целом.

«Я, наверно, покривляюсь немного, скажу, что буду думать. Но что тут думать…», - размышляет актриса.

Ранее Проклова объяснила, почему больше не снимается в кино.