Лолита объяснила решение работать после выхода на пенсию

Певица Лолита Милявская рассказала, что продолжает работать после выхода на пенсию, так как не готова экономить. Ее цитирует РИА Новости.

«Я — работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства», — объяснила исполнительница.

Она отметила, что размер ее пенсии составляет 27,8 тысячи рублей. Артистка также подчеркнула, что любит свою работу.

«Я не понимаю себя на пенсии, работаю чуть меньше, потому что физиология уже не дает возможности работать так, как ты работал раньше», — уточнила Лолита.

