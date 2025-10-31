Певица Жасмин стала бабушкой. Радостной новостью популярная исполнительница поделилась на сцене концерта к 30-летию премии "Золотой Граммофон".

Уже после, общаясь с журналистами, счастливая артистка раскрыла некоторые детали.

"Когда я приехала в роддом, невестка уже бегала по палате, встречала нас, принимала цветы, воздушные шарики. Мы фотографировались, все замечательно. Рожала Ева сама в частной клинике", - поведала Жасмин.

Артистка призналась, что мечтала стать бабушкой внука-Весов, но получился маленький "скорпиончик".

"Чуда не случилось. Но теперь это неважно, Скорпион тоже хороший знак, особенно для мальчика. А там, если нужно, его в будущем жена и Весами сделает. Я безумно счастлива", - с улыбкой сообщила певица.

Она уточнила, что имя для мальчика пока не выбрали. Есть несколько вариантов. При этом Жасмин призналась, что "не лезет" со своими советами и предложениями.

"Я только бабушка: буду играть с внуком, буду баловать его, укладывать", - отметила артистка для Starhit.

Напомним, у Жасмин трое детей: сыновья Михаил и Мирон и дочь Маргарита. В прошлом году свадьба старшего сына певицы Михаила стала одним из самых громких событий в звездной тусовке. Говорят, на торжестве гуляло три сотни гостей, среди которых отметились и такие представители отечественного шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валерия и многие другие. Вел свадьбу "натуральный блондин" Николай Басков.