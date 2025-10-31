Пригожин заступился за Егора Крида

В Сети появилась петиция с требованием лишить певца Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан», а также отменить все его концерты из-за наличия в его репертуаре песен с нецензурной лексикой.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что вряд ли одной петицией удастся добиться отмены популярного исполнителя.

«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — отметил Пригожин в беседе с ОСН.

По его мнению, попытки отменить Крида могут быть связаны с его недавним конфликтом с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

«Я могу лишь предполагать, что это взаимосвязанные истории, потому что спор этот долго гремел и мог иметь последствия для Крида, которые мы сейчас наблюдаем», — рассуждает продюсер.

Он также добавил, что вряд ли российские зрители и фанаты допустят полной отмены Крида.

