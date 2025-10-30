Певец Akmal высказался о России после скандала с желто-синим пакетом в Казахстане

Россия становится сильнее, а бойцы РФ заслуживают поддержки. Об этом заявил музыкант Акмаль Ходжаниязов. Так артист отреагировал на критику после выступления в Казахстане, где он отказался принять желто-синий пакет с подарком на концерте.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем», — заявил Ходжаниязов в беседе с РИА Новости.

По словам музыканта, критика в адрес России не ослабляет, а укрепляет страну.

Akmal' лишился тура из‑за отказа принимать подарок в цветах флага Украины

Ранее, 23 октября, во время концерта в Петропавловске Акмаль отказался принять подарок в сине-желтом пакете, заявив, что ему не нравятся эти цвета, что вызвало негативную реакцию части общественности. Впоследствии его концерты в Казахстане были отменены по техническим причинам, однако артист и его команда спокойно восприняли ситуацию, подчеркивая уважение к стране и ее культуре.