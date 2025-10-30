Владимир Пресняков рассказал, вернется ли его сын в Россию

Владимир Пресняков рассказал о том, вернется ли его сын Никита в Россию. Об этом сообщает Starhit.

По словам Владимира Преснякова, Никита не может вернуться в Россию из-за работы. Он также добавил, что созванивается с сыном каждый день и очень ждет его возвращения.

«Жду его возвращения, на самом деле. Не столько его уговариваю, сколько ему надо закончить там свои дела. У него неплохой контракт, ему надо снять, по-моему, три клипа. <...> Он не может взять и уехать», — рассказал Владимир Пресняков.

Переезд сына, развод и поддержка бойцов СВО: где сейчас Пресняков

Ранее СМИ рассказали о том, как сейчас живет Владимир Пресняков.