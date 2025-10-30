Джонни Депп пожертвовал деньги музыкальной школе, пострадавшей от урагана

Американский актер Джонни Депп пожертвовал $65 тыс. пострадавшему от урагана "Дана" Центру музыкального инструктажа в испанском Массанассе в провинции Валенсия. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на президента центра Хесуса Матео.

© Zuma/ТАСС

По его словам, сотрудники центра и его студенты счастливы получить от знаменитости пожертвование, поскольку учебное заведение сильно пострадало от стихии. Из-за расположения учебного зала в подвале здания центр потерял все звукозаписи и оборудование, а школа, в которой работал центр, пошла под снос. В связи с этим деньги на восстановление школы принесли большую пользу.

Деппу 61 год. На его счету роли в десятках картин. Серия приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря", в которых он сыграл главную роль, считается одним из наиболее успешных коммерческих проектов с его участием.

Ураган "Дана" вызвал наводнения на юго-востоке Испании в октябре 2024 года. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Наибольший ущерб он причинил Валенсии и Альбасете. Погибли около 230 человек, еще несколько пропали без вести.