Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

Брат Ивана Дорна Илья в беседе с 360.ru заявил, что не в курсе, что его якобы разыскивают судебные приставы. Он признался, что ничего не знает об этом. Об этом сообщает издание 360.

«Я не знаю, в планах у меня сейчас развиваться дальше. Вот это все творческие планы», — сообщил Илья.

Также он добавил, что не видел никаких публикаций на эту тему, так что вообще не в курсе ситуации.

Ранее стало известно, что у двоюродного брата украинского певца Ивана Дорна, Ильи Дорна, нашли многотысячные долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России.