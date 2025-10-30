Блогер Оксана Самойлова рассказала журналистам на полях премии «Жара Media Awards», что считает бредом высказывания о том, что пострадавшие от действий мошенников звезды могли взломать себя сами в PR-целях. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне в СМИ появились публикации о том, что мошенники взломали в соцсетях аккаунты Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Иды Галич и ряда других российских знаменитостей.

Авторы материалов предположили, что звезды заявили о взломе страниц с тем, чтобы привлечь внимание поклонников, собрать комментарии с выражениями сочувствия и поддержки.

«Это же бред. Мне кажется, это всем очевидно. Неужели кто-то думает, что мы такие созвонились, сговорились, а давайте придумаем эту схему. Ну, ерунда же. Наверное, мошенники придумали схему и всех взломали по этой схеме, и все. Просто раньше не придумали. Примерно так», — отметила Самойлова.

Ранее эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина сообщила, что злоумышленники могут преследовать совершенно разные цели при взломе соцсетей.

Мошенники снова взломали аккаунт Ольги Бузовой

В частности, аферисты могут пытаться украсть как можно больше аккаунтов для получения финансовой выгоды через размещение поста с призывом перевести деньги. Также они могут проводить таргетированные атаки, рассчитанные на конкретную жертву.