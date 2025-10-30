Тося Чайкина раскрыла, с кем хочет записать совместную песню

Тося Чайкина в беседе с НСН раскрыла, когда выйдет ее первый за пять лет альбом и поделилась, с кем бы хотела записать совместные треки. Певица Тося Чайкина в беседе со спецкором НСН призналась, что хотела бы поработать с рэпером Saluki и рок-группой «Сироткин». «Мне очень интересно было бы поработать с Saluki. Он — очень талантливый продюсер. Кроме того, я безумно люблю Сироткина. Кстати, когда я только написала песню «В кармане», я отправила кусочек Сироткину и предложила фитануть. Это мог бы быть хит! Очень частая проблема заключается в несовпадении графиков. Вы договариваетесь о коллаборациях, но никак не можете встретиться. Мне бы было интересно посидеть, поделать музыку именно с теми, кто творит музыку своими руками. Запереться так в комнатке и тыкать, играть, что-то записывать. Так может что-то классное родиться, а может и не родиться, кто знает», — сказала певица спецкору НСН. Uheggf «Сироткин» ,skf образована в 2015 году Сергеем Сироткиным. Коллектив приобрел известность благодаря таким песням, как «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце, время биться», «Август», «Навсегда». Название группы стало именем нарицательным: молодые инди-группы с похожей мечтательной музыкой уже начали характеризовать по жанру как «Сироткин-поп». Музыку группы можно услышать в таких фильмах, как «Вторжение», «Гром: Трудное детство», и в сериалах «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы», «Обычная женщина», «Алиса не может ждать». Чайкина также поделилась, что в ноябре представит первый мини-альбом за пять лет, в котором будет фит с «легендарным артистом», имя которого пока остается загадкой. «В ноябре у меня выйдет мини-альбом. Я наконец-то спустя пять лет выпущу что-то помимо синглов. Это будет сборник самых важных произведений, которые я написала за последние полтора года. Параллельно я начала делать еще новую музыку. Совсем скоро выйдет сингл из нового альбома. Это фит с легендарным артистом, но я пока не буду раскрывать его имя. Рабочее название у композиции «Опять», но я не знаю, какое будет финальное название. Я написала песню дома. Артист, с котором будет фит, еле-еле успел записать вокал, так как находится в серьезном гастрольном графике. Я сейчас все свожу, соединим это с живыми барабанами. Получится очень классный рокешный трек», — поделилась Чайкина на мероприятии музыкального сервиса «Звук» «Сила Звука». Ранее Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили саундтрек к международной экшн-драме «Амура». Тогда солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов говорил, что перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб.