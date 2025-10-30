Ида Галич рассказала о пережитой панической атаке

Ида Галич призналась, что пережила паническую атаку. В личном Telegram-канале блогер рассказала о приступе, который случился во время съёмок под Астраханью.

© Соцсети

«У меня начался жуткий тремор, закружилась голова, и я вообще не соображала… Оказалась в пузыре, может, кто поймёт, когда накрывает будто куполом каким-то, и картинка с голосом не всегда сходится. Из-за того, что мне поплохело, я очень испугалась, и в игру начала вступать паническая атака», — рассказала Ида.

Ведущая отпустила команду на обед и отправилась к себе. Рядом с ней никого не было. Галич попыталась позвонить мужу, но связь не позволила им поговорить. К счастью, на помощь пришли члены команды Иды.

«Мне второй режиссёр книгу вслух читал, администратор чаем отпаивал, девочки из грима за ручку держали, нашатырь к носу подносили и даже ножки, которые я периодически не чувствовала, массировали», — добавила Ида, подчеркнув, что в критической ситуации человеку нужен человек.

Ранее Ида Галич рассказала, как ей удалось пережить потерю своего аккаунта с многомиллионной аудиторией.