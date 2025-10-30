Прохор Шаляпин прокомментировал скандальное интервью Пугачевой

Шоумен и певец Прохор Шаляпин заявил, что певица Алла Пугачева в недавнем скандальном интервью наговорила лишнего и сама это поняла. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, певица рассказала, в частности, что ее брак с шоуменом Филиппом Киркоровым был фиктивным.

«Она наговорила лишнего и сама уже это поняла. Все равно, конечно, мы ее ту любим. Конечно, что-то простить не можем всей страной, но какие-то вещи все равно закрываем глаза, потому что она наше прошлое. И в любом случае уважение она вызывает», — отметил Шаляпин.

По его оценке, Филипп много сделал для Аллы, любил ее. В свете этого, добавил он, слова о фиктивном браке были перебором, ошибкой. Шоумен предположил, что Пугачева сама пожалела об этом интервью.

Шаляпин заметил, что СМИ слишком много уделяют любым новостям о Пугачевой. Он уточнил, что следует переключаться на молодежь, на талантливых, перспективных и новых ребят.