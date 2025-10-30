Солистка группы «Город 312» Ая вернулась на сцену после тяжелой болезни

Солистка группы «Город 312» Ая вернулась на сцену спустя два года после тяжелой болезни
Солистка «Города 312» Ая, она же Светлана Назаренко, возвращается на сцену после длительного перерыва. Эту новость сообщили участники коллектива на юбилейном шоу «Золотого граммофона».
«Сегодня впервые выходит наша Аечка, Света. 2 года и 7 месяцев она пропустила. Конечно, она пока не может гастролировать, но сегодня она прям готовилась!» — сообщили взволнованные участники группы в беседе с Woman.ru.
Они добавили, что Ая еще не полностью восстановилась после инсульта. Но музыканты надеются, что все пройдет хорошо.
«Мы не можем в полной мере ее показать, потому что она восстанавливается», — сказали участники коллектива.
Два с лишним года назад Светлана внезапно исчезла с радаров. Официальная версия звучала так: артистка приходит в себя после коронавируса. Однако позже стало известно, что Назаренко перенесла обширный инсульт. Жизнь солистки висела на волоске, но, к счастью, ее удалось спасти. Однако у нее отказала левая рука.
«Тромб просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — делилась Светлана в интервью.