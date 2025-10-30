Шоумен назвал Бузову единственным человеком, которому доверяет в шоу-бизнесе

Блогер и шоумен Роман Каграманов рассказал журналистам, что в шоу-бизнесе очень много лицемерия и фальши. Он добавил, что в этой сфере доверяет только одному человеку — певице Ольге Бузовой, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, он не использует ИИ в создании контента — сам пишет сценарии к видео, сам снимает и монтирует.

Блогер заметил, что выпускает легкие, юмористические ролики в свете того, что такие публикации привлекают внимание, собирают комментарии.

«Трудности будут всегда, особенно на начальном этапе. Можете этого бояться или нет, они все равно будут. Но чем больше вы трудитесь, тем больше плодов вы будете пожинать», — пояснил Каграманов.

Блогер отметил, что в шоу-бизнесе очень много лицемерия и фальши, сложно понять, кому можно доверять, а кому не следует.

«Иногда сопереживаю коллегам, предлагаю помощь, а потом слышу, как они в соседней гримерке меня поливают грязью. На данный момент в шоу-бизнесе я могу всецело доверять только Ольге Бузовой», — подчеркнул Каграманов.

Роман признался, что занимается благотворительностью, но делает это молча и тихо. В случае необходимости, отправляет людям деньги или вещи.