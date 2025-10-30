«Денежек нет»: Наташа Королева удивила заявлением на светском мероприятии

Певица Наташа Королева посетила светское мероприятие и удивила своим заявлением. Исполнительница рассказала, что отказалась от бумажных денег и все хранится в ее телефоне.

Артистка приехала на событие со стильной укладкой, с модным макияжем и в роскошном платье. Образ дополняла поясная сумка красного цвета с камнями. Королева повесила аксессуар не на живот, а сзади - на поясницу.

Знаменитость сообщила, что в сумке лежит все нужное, в частности, помада. Некоторые решили, что Королева совершила опрометчивый поступок, повесив сумку на спину. Однако певица не боится воров – поживиться им будет нечем, купюр у артистки нет.

«Не страшно, там денежек нет. Какие деньги? Сейчас все в телефоне, все электронное», - произнесла она.

Слова артистки приводит mk.ru.

Ранее сообщалось, что Королева продает постеры с бывшим мужем Игорем Николаевым по 950 рублей.