Доктор дал совет изменившейся Аллегровой

Геронтолог Юрий Конев оценил здоровье певицы Ирины Аллегровой — ранее в соцсетях появилось видео с ее концерта, после которого на исполнительницу посыпалась критика за лишний вес и странный выбор наряда. Об этом сообщает «Абзац».

Как рассказал Конев, во внешнем виде Аллегровой нет ничего удивительного, а поиск возможных болезней среди поклонников просто плодит слухи. По словам геронтолога, подобные трансформации объясняются возрастными изменениями метаболизма.

«Набор веса не говорит о плохом здоровье. Метаболизм с возрастом меняется – в этом нет ничего удивительного. Искать какие-то проблемы – создавать ненужные слухи. Обмен веществ меняется, потребности остаются теми же. Желудок требует такого же количества съеденной пищи. Следует тщательно следить за калориями. Урезать рацион», — заявил он.

Как отмечает издание, в последние годы Аллегрова редко выходит на сцену. Ее последний концерт вызвал волну критики — поклонники негативно восприняли признаки лишнего веса, а также лосины и сюртук, который певица выбрала для выступления.