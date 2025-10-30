Дибров дал совет мужчинам после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с женой Полиной призвал мужчин баловать женщин. Советы на тему отношений он дал в интервью «Прудько среди своих».

По мнению Диброва, если мужчина живет с достойной женщиной, «особенно матерью своих детей», то ему нужно сделать «все от него зависящее, чтобы ее потребности были полностью встречены».

«То есть туда обязательно должны войти все возможности, чтобы раскрылся ее творческий потенциал. Вышивать болгарским крестом — прекрасно, макраме — чудесно, пошла в самодеятельный театр — молодец. Разбейся, но сделай», — сказал он.

При этом телеведущий отметил, что это касается не всех запросов. В частности, Дибров счел бы глупостью, если бы женщины попросила у него дорогой итальянский автомобиль.

Также он посоветовал мужчинам делать своим вторым половинкам сюрпризы, баловать их и постоянно показывать, что они ценят их.

Дибров начал процесс по возврату фамилии

Напомним, что суд расторг брак Дибровых 25 сентября. Между бывшими супругами не было разногласий по имущественным и другим вопросам. Сама Диброва объясняла решение расторгнуть брак с телеведущим тем, что она стала относиться к мужу как к отцу и наставнику, а также в связи с романтическими чувствами к бизнесмену Роману Товстику.