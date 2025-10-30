Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка попытался оправдаться за свое недавнее заявление о желательности военного переворота в Киеве.

По его словам, как обычно, его слова исказили, а его выставили в невыгодном свете, сообщает РИА «Новости».

За то, чтобы поставить у власти в Киеве «нормального военного или даже допустить к политике только военных», которые прошли боевые действия, Скрипка высказался в опубликованном 22 октября интервью украинскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин назвал «бреднями» слова Скрипки о том, что концерты коллектива в Европе отменяют из-за подозрения в фашизме.