Лоза поспорил с Маликовым из-за советских песен

Произведения из эпохи СССР не несут смыслы, которые нужны современной молодежи, заявил НСН Юрий Лоза. Молодежь нужно знакомить с классической музыкой, а не с историями про СССР, рассказал музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН.

Певец и композитор Дмитрий Маликов предложил включить в школьную программу песни ВИА «Самоцветы». Отец исполнителя, Юрий Маликов, был его основателем. Маликов-младший подчеркнул, что хиты ансамбля несут культурную преемственность и могут помочь молодежи лучше понять российскую музыкальную традицию. Лоза раскритиковал такой подход.

«Мы должны познакомить людей с настоящей классикой. Сначала дадим им хотя бы простые композиции Чайковского, познакомим их с Бородиным и Глинкой. Это наши композиторы, которые написали огромное количество хороших песен. К ним надо добавить еще “Темную ночь”, “В лесу прифронтовом” — то, что является нашей классикой. А петь “Мой адрес Советский Союз“ — так нет у нас никакого СССР. Нет песен про то, что нам выпало строить Байкало-Амурскую магистраль. Это не надо нашим детям. “Самоцветы” — это партийная группа, а сейчас нужны песни которые несут любовь к Родине как таковой, а не к какому-то строю или идеологии. Зачем нам петь про то, что Ленин всегда молодой. Зачем нам этот Ленин?», — указал он.

Лоза также указал, что современные авторы текстов сильно уступают прошлом поколению.

«Тогда тексты писали профессионалы, а сейчас их пишут кто и как попало. Сравнить то, что писал Дербенев и то, что поют сегодня наши звездочки — это просто невозможно. У современных певцов набор слов. И то это им выдал в основном искусственный интеллект. В него загрузили какие-то слова, а потом на выходе получили что-то непонятное как песня “Матушка-земля”», — отметил он.

