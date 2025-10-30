Поклонники обеспокоены внешним видом Брэда Питта на свежих фото

61-летний актёр привлёк внимание пользователей Сети после того, как папарацци засняли его на волейбольной игре. На снимке с басистом Red Hot Chili Peppers Фли Брэд Питт был с неухоженными усами, лохматый и с покрасневшим лицом. По крайней мере так охарактеризовали внешний вид голливудской звезды читатели Daily Mail.

© Super.ru

Очевидцы, которых цитирует таблоид, также отметили, что актёр был почти неузнаваем и «совсем не походил на кинозвезду». Кроме того, пользователи обсудили кожу Питта: одни предположили сильный загар, другие — возвращение к алкоголизму, хотя актёр не пьёт уже более 10 лет.

К слову, появление Питта на игре пришлось на период, когда стало известно, что он окончательно съехался с 32-летней Инес де Рамон. Пара встречается с 2022 года. Инсайдеры говорили, что они «счастливее, чем когда-либо» и вместе «строят домашний уют», о котором так мечтал актёр после скандального развода с Анджелиной Джоли.