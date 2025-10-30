Дмитрий Дибров начал процесс по возврату фамилии и подал заявку на товарный знак. Об этом сообщает StarHit.

Дмитрий Дибров намерен лишить экс-супругу фамилии после развода из-за измены. Телеведущий не хочет, чтобы его имя и репутация были опорочены. По информации источника, в конце октября он подал документы на регистрацию товарного знака. Если заявка будет одобрена, то любая деятельность, связанная с фамилией «Дибров», будет под контролем Дмитрия. Это значит, что клуб Полины вынужден сменить название.

Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров не сможет лишить экс-жену Полину фамилии

Как сообщает StarHit, телеведущий еще до развода сказал экс-возлюбленной о необходимости отказаться от его фамилии в названии сообщества. Однако Полина не захотела пойти ему навстречу.