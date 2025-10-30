Роза Сябитова заявила, что Григорий Лепс не хочет жениться на Авроре Кибе. Об этом сообщает «Абзац».

На днях возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба рассказала в соцсетях, что ее свадьба с певцом «на горизонте». Однако точных дат она не назвала. О торжестве пара говорит еще с лета 2024 года, после того, как Лепс сделал предложение 19-летней возлюбленной.

Сваха Роза Сябитова считает, что свадьба между Кибой и Лепсом не состоится. Причиной она называет нежелание певца жениться.

19-летняя невеста Лепса высказалась о будущей свадьбе с артистом

«Если мужчина регулярно отодвигает дату свадьбы, это говорит о том, что он не хочет жениться на девушке. Никаких других причин нет. Мужчина, который хочет вступить в брак, делает это моментально. Он очень боится потерять свою женщину. Вероятно, Лепс не видит будущего со своей возлюбленной», — заявила она.

