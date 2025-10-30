«Это не про удобство»: звезда «Папиных дочек» рассказал о свадьбе в 18 лет

18-летний актер Тимофей Кочнев, наиболее известный по роли в сериале «Папины дочки», рассказал о своей свадьбе. Как сообщает «КП», недавно он поженился на своей коллеге — 20-летней Таисии Калининой.

Молодой артист признался, что встречался с будущей женой около года и ему хватило времени, чтобы понять, что он хочет связать с Калининой жизнь. Предложение он сделал вскоре после того, как ему исполнилось 18 лет.

«Семейная жизнь — она теплая, спокойная, не всегда простая. Это не про удобство, это про семью», — признался Кочнев.

Свадьба состоялась в минувшие выходные в Оперном доме в Царицыно. Торжество прошло в русском стиле.