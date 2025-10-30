В окружении Филиппа Киркорова назвали его новый клип плевком в поклонников

Новый клип Филиппа Киркорова на песню «Одинокая женщина», созданный с помощью нейросети, не понравился не только поклонникам, но и коллегам артиста по шоу-бизнесу.

© Passion.ru

«Это низко! Предлагать поклонникам это палево, сделанное на коленке, - плевать им в лицо», - сказал Telegram-каналу «Свита короля» на условиях анонимности один из представителей эстрады.

По словам собеседника канала, артисты никогда не жалели денег и сил на творчество, чтобы радовать народ.

«Филипп показал, что ему все равно, что думают люди. Мол, и так сойдет. Я же – король! Но такое отношение чревато последствиями, народ у нас умный, не станет платить тому, кто пренебрегает правилами приличия», - сказал источник.

Он также с иронией отметил, что такими темпами исполнителю хита «Цвет настроения синий» придется создавать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) не только клипы, но и деньги.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о серьезной травме после падения и сообщил о переменах. Артист назвал себя «трубадуром любви».