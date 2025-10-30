Новый закон грозит детям Пугачевой и Галкина* миллионными налогами

Новый законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении, может обернуться серьёзными финансовыми последствиями для семьи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Согласно документу, все операции с недвижимостью, принадлежащей иноагентам, — продажа, дарение и даже наследование — будут облагаться налогом вне зависимости от срока владения имуществом.

Эксперты предупреждают: если поправки вступят в силу, платить придётся не только самому иноагенту, но и его наследникам. «Если стоимость объекта составляет 130 миллионов рублей, налог будет порядка 17 миллионов. И платить его, возможно, придётся детям», — пояснил MK.RU адвокат Алексей Гавришев.

У супругов, напомним, есть особняк в деревне Грязь, который оценивается примерно в 130 миллионов рублей. Недвижимость, по данным прессы, оформлена на Галкина*. В одном из интервью Пугачёва говорила, что после их смерти дом достанется детям — Лизе и Гарри.

Пугачёва и Галкин* поженились в 2011 году. В 2013-м у пары появились двойняшки. С 2022 года семья живёт за пределами России: сначала они переехали в Израиль, а затем обосновались на Кипре. Недавно стало известно, что знаменитости приобрели особняк в Болгарии.

* Признан иноагентом в РФ.