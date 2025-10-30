«Кумовство процветает»: сколько звезды платят за продвижение своих детей в шоу-бизнесе

Певец Сергей Жуков признался, что продвигает своих детей в шоу-бизнесе по связям. Он отмечал, что это распространенная практика, а он помогает наследникам, так как видит в них талант. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что знаменитости часто пользуются своим положением, чтобы пристроить своего ребенка. И часто за это готовы отдать миллионы рублей.

По словам продюсера, довольно многие звездные дети попали в шоу-бизнес благодаря своим родителям, и это далеко не секрет. Он отметил, что одно участие ребенка в съемках в кино или же выступление на сцене может стоит около 2−3 млн рублей.

«За участие ребенка в съемках, премиях, концертах звездные родители платят несколько миллионов рублей. Где-то 2−3 млн, я могу сказать, достигают суммы. В зависимости от уровня мероприятия и от площадки. Кумовство в шоу-бизнесе процветает безусловно», — поделился Дворцов.

Но связями пользуются не только для того, чтобы помогать детям. Как отметил продюсер, часто звезды продвигают и просто талантливых артистов. Например, по его словам, Люся Чеботина продвинулась в карьере благодаря Филиппу Киркорову.

«Люся Чеботина попала в шоу-бизнес благодаря Киркорову, Марго тоже благодаря Киркорову. Очень многие артисты по связям. Но это всегда перетягивание одеяла на себя. Это всегда вражда на самом деле, потому что шоу-бизнес — это мир акул и постоянной ненависти. Попавших по связям презирают, пытаются кидать ножи в спину», — рассказал Сергей Дворцов.

