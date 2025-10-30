Невестка Валерии пожаловалась на здоровье за границей

27-летняя невестка Валерии сильно заболела во время пресс-тура в Париже. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье в соцсети.

Невестка Валерии отправилась в Париж с представителями бренда косметики, однако поездка пошла не по плану. В последний день пресс-тура Лиана сильно заболела. Она опубликовала фото с градусником и пожаловалась на высокую температуру.

«Мне так плохо давно не было. Последний раз я так болела через полгода после первых родов. Моему организму все-таки нужно больше времени на восстановление», — высказалась блогерша.

Лиана отметила, что старается искать плюсы в любой ситуации. По словам Шульгиной, она рада, что заболела под конец поездки, а не в самом начале.

Пользователи Сети поддержали ее и пожелали здоровья.

«Поправляйся скорее! Болеть в Париже — это провал провалов», — высказались подписчики.

