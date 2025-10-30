Директор Shaman прокомментировал жалобы белгородцев на дорогие билеты

Александр Качан, директор певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), сообщил, что ранее не был осведомлен о жалобах поклонников из Белгорода, связанных с высокими ценами на билеты на концерт исполнителя, передает News.ru.

В интервью для News.ru Качан отреагировал на пост телеведущей Ксении Собчак, в котором она упоминала жалобы белгородцев на завышенную стоимость. Он подчеркнул, что данный вопрос не требует дополнительных комментариев, так как официальных обращений по этому поводу не поступало.

«Впервые слышим». Так что тут даже комментировать нечего», — сообщил продюсер.

Ранее Telegram-канал «Абзац» сообщил, что в России выступили за включение песен Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в школьную программу. Инициатор введения данной меры — депутат Госдумы Михаил Романов.

Министерством просвещения РФ ранее был опубликован перечень композиций, которые рекомендованы для изучения в рамках школьной программы. Он включает в себя песни Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Дениса Майданова. Романов считает целесообразным присмотреться к творчеству певицы Mia Boyka.