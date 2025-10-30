Галкин* решил вернуться в Израиль ради 30 миллионов рублей

Шоумен Максим Галкин* готовится к возвращению в Израиль, откуда сбежал в 2023 году после обострения обстановки в стране. Муж Аллы Пугачевой готовит гастрольный тур и рассчитывает заработать на 13 концертах.

Как пишет Абзац, все билеты на ноябрьские выступления почти распроданы, а это значит, что Галкин* получит порядка 30 миллионов рублей.

При этом он не собирается останавливаться, так как остался единственным кормильцем в семье. После Израиля Максим* отправится в тур по городам Европы. График шоумена расписан практически на год вперед. Помимо концертов он активно берет заказы на корпоративы.

Напомним, в 2022 году Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал из России. Сначала семейство обосновалось в Израиле и получило местные паспорта, однако позже перебралось на Кипр.

Ранее Максим Галкин* выступил на дне рождения певицы Светланы Лободы и подарил ей песню на украинском языке.

*Признан иностранным агентом на территории России