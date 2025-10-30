Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-жену фамилии

Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии. Ее слова передает Газета.Ru.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после многолетнего брака. Модель ушла от него к Роману Товстику, и теперь телеведущий намерен лишить фамилии экс-супругу. Он не хочет, чтобы его имя и репутация были опорочены.

Однако, по словам Гордон, Дмитрий не сможет этого сделать.

«Что касается отнять у кого-то фамилию или отнять право говорить о нем в контексте событий его личной жизни, то это, конечно, невозможно. Фамилию отнять нельзя ни у кого: ни у бывшей жены Диброва, ни у бывшей жены даже президента. Это частное решение каждого человека», — высказалась Гордон.

Катя отметила, что понимает желание Дмитрия, строившего карьеру долгие годы. При этом, по ее мнению, фамилия никак не может повлиять на судьбу человека. В качестве примера она привела свой развод с Александром Гордоном.

«Фамилия Гордон жутко распространенная. В Ирландии, например, их насчитывается, по-моему, более 15 000 людей. Обо всех ли мы знаем? Поэтому я думаю, что Дибров Диброву рознь и переживать по этому поводу нет никакого смысла», — резюмировала она.

