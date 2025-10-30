Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-жену фамилии

Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров не сможет лишить экс-жену Полину фамилии
Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии. Ее слова передает Газета.Ru.
Дмитрий и Полина Дибровы развелись после многолетнего брака. Модель ушла от него к Роману Товстику, и теперь телеведущий намерен лишить фамилии экс-супругу. Он не хочет, чтобы его имя и репутация были опорочены.
Однако, по словам Гордон, Дмитрий не сможет этого сделать.
Катя отметила, что понимает желание Дмитрия, строившего карьеру долгие годы. При этом, по ее мнению, фамилия никак не может повлиять на судьбу человека. В качестве примера она привела свой развод с Александром Гордоном.
«Фамилия Гордон жутко распространенная. В Ирландии, например, их насчитывается, по-моему, более 15 000 людей. Обо всех ли мы знаем? Поэтому я думаю, что Дибров Диброву рознь и переживать по этому поводу нет никакого смысла», — резюмировала она.
